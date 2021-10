Fußball : Auswärtssieg: SV Straelen II jetzt schon Sechster

Straelen Der SV Straelen II befindet sich im Aufwind. Beim SV Mönchengladbach lieferte die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und feierte einen verdienten 2:0-Erfolg.

Die U 23-Auswahl des SV Straelen kommt langsam in die Spur. Mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg beim Tabellennachbarn SV Mönchengladbach verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Peter Streutgens in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, auf den sechsten Platz. Gegen den kompakt stehenden Gastgeber hatte der SV Straelen II vor allem in den ersten 45 Minuten Probleme. „Wir hatten zunächst zu viele Ballverluste im Aufbauspiel“, sagte Streutgens. Die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte vergab Peter Okafor, der in der elften Minute frei stehend am Torhüter scheiterte.