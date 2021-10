Volleyball : VC Eintracht Geldern steht bereits im zweiten Spiel unter Zugzwang

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: Die Mannschaft um Trainer Eung-Zoll Chung möchte die Aufstiegsrunde erreichen. Am Sonntag geht’s zum SC 99 Düsseldorf.

Und dennoch: Im Kampf um einen der ersten drei Plätze in der Siebener-Gruppe, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Dritten Liga berechtigen, sind die Gelderner Volleyballerinnen ab sofort bereits gefordert. Am Sonntag tritt die Mannschaft ab 16 Uhr beim SC 99 Düsseldorf an, der am vergangenen Wochenende mit einem 3:0 bei der SG Langenfeld aufhorchen ließ. „Düsseldorf gehört zu den Gegnern, die wir schlagen müssen, wenn wir unter die Top 3 wollen“, sagt Chung.