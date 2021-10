Handball-Regionalliga : Katz-und-Maus-Spiel mit Angstgegner

Nicht nur wegen seiner ingesamt zehn Treffer war der frühere Junioren-Nationalspieler Marcel Görden überragender Mann in der Vogteihalle. Foto: Norbert Prümen

Kerken Handball-Regionalligist TV Aldekerk begeistert zum wiederholten Mal in der laufenden Saison die Zuschauer in der Vogteihalle und schlägt den MTV Dinslaken mit 42:30. Neuzugang Marcel Görden greift tief in die Trickkiste.

Es gab Zeiten, da zählte der MTV Rheinwacht Dinslaken zu den Angstgegnern des Handballl-Regionalligisten TV Aldekerk. Doch davon kann aktuell keine Rede sein. Mit einem mehr als deutlichen 42:30 (21:15)-Sieg wurde die Mannschaft von MTV-Trainer Boris Lietz von den Hausherren förmlich überrollt. Und bei allem Respekt vor dem ersatzgeschwächten Gegner hätte am Samstagabend sogar die 50er-Marke geknackt werden können.

Der ATV-Motor war sofort auf Betriebstemperatur – schnell lag der Gastgeber mit 4:1 vorne. Einige Fehlzündungen verhinderten, dass sich die Truppe von ATV-Trainer Nils Wallrath nicht schon früher vorentscheidend absetzen konnte. So gelang es den Gästen noch einmal, zum 7:7 auszugleichen und bis zum 10:9 (16.) in Schlagdistanz zu bleiben – doch ab dann gab es für die personell gebeutelten Dinslakener nichts mehr zu holen.

Von nun an spielte der ATV seine Dominanz aus. Schnell wurde jedem Besucher in der gut gefüllten Vogteihalle klar, dass an diesem Abend keine Spannung aufkommen sollte. „Eigentlich hätte ich mich nach 20 Minuten bequem auf der Bank zurücklehnen können“, sagte Wallrath nach dem Spiel und beschrieb nur das, was sich vor seinen Augen abzeichnete. Unaufhaltsam zog der ATV zum 21:15-Halbzeitstand weg.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber am Drücker und war klar überlegen. Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause feierte Rechtsaußen Thomas Plhak sein Comeback und trug sich gleich mit seiner ersten Aktion in die Torschützenliste ein. Der ATV servierte seinen Zuschauern ein Sahnehäubchen nach dem anderen und zauberte nach Zuspiel von Tim Gentges einen Kempa-Trick auf die Platte, den Plhak zum 30:22-Zwischenstand (41.) abschloss.

Mit jedem weiteren Treffer erlahmten die Kräfte der Gäste zusehends, doch der Torhunger der Gastgeber war deshalb noch längst nicht gestillt. Auf der Anzeigetafel leuchtete schließlich das Endergebnis 42:30 auf.

„Natürlich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, aber trotzdem hätte ich mir das eine oder andere Gegentor weniger gewünscht“, sagte Wallrath. Reichlich angesäuert sprach sein Dinslakener Kollege Lietz nach dem einseitigen Spiel davon, dass nun endlich etwas passieren müsse. „Grundsätzlich sind zweimal 15 Tore nicht schlecht. Doch die Lethargie meiner Mannschaft im Rückzugverhalten passt mir ebenso wenig wie die aktuelle Trainingsbeteiligung.“

Der TV Aldekerk hat jetzt 7:3-Punkte auf seinem Konto und verbesserte sich auf Platz vier – bei nur einem Zähler Rückstand auf das Trio an der Spitze. Zu den Gewinnern des Spiels zählte der 19-jährige Tim Herholz. Der junge Mann, der beim ATV das Handballspielen gelernt hat, bedankte sich für das Vertrauen des Trainers mit seinen ersten beiden Treffern in der Regionalliga.

Mit mehreren Kostproben seines fast schon unglaublichen Wurf-Repertoires begeisterte Neuzugang Marcel Görden das Publikum und verdiente sich die Auszeichnung „Mitarbeiter des Tages“. Am kommenden Sonntag ist der TV Aldekerk ab 16 Uhr beim Verfolger OSC Rheinhausen gefordert und möchte seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz untermauern.