Handball-Landesliga : SV Straelen mit starken Nerven und verletztem Siebenmeter-Schützen

Trotz seiner Verletzung trat Straelens Spielmacher Mike Beyer in der Schlussphase zu den Strafwürfen an – und zwar äußerst erfolgreich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Handball-Landesliga: Die Grün-Gelben festigen mit einem letztlich verdienten 25:24-Auswärtssieg bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II den zweiten Tabellenplatz.

„Die Jungs haben nahezu fehlerfrei gespielt, bis nach und nach die Kräfte schwanden“, sagte SVS-Trainer Dietmar Beiersdorf. Nach 16 Minuten führte seine Mannschaft mit 11:6, ehe die Angriffsmaschinerie ins Stocken geriet. Gleich reihenweise wurden ordentliche bis beste Chancen vergeben. Zu allem Unglück verletzte sich auch noch Straelens Spielmacher Mike ­Beyer, der fortan nur noch bei Strafwürfen in Erscheinung trat. Und so war Hiesfeld zur Halbzeit wieder auf Tuchfühlung.

Nach Wiederanpfiff lieferten sich beide Mannschaften ein intensives Duell auf Augenhöhe – jetzt wieder mit leichten Vorteilen für den SV Straelen. Der Gast setzte sich mit dem Treffer von Martin Jacobs in der 47. Minute auf 22:19 ab. Dann wurde es wild. Grün-Gelb nahm sich erneut eine offensive Auszeit, die der Gastgeber zu vier Toren in Folge nutzte. Wenig später kassierte der SV Straelen seine vierte Zeitstrafe. Der Anfang vom Ende? Nein! Marco Verbeek jagte den Ball in Unterzahl zum 23:23 in die Maschen, ehe Mike Beyer zwei Siebenmeter eiskalt verwandelte.