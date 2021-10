Fußball-Landesliga : Grippewelle schwächt die SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Die Mannschaft ist an diesem Sonntag beim PSV Wesel zu Gast. Am Dienstagabend musste Trainer Sven Schützek die Trainingseinheit absagen, da acht Spieler krank fehlten.

Auf den Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter wartet am Sonntag, 15 Uhr, ein großer Name in dieser Spielklasse. Das Team von Trainer Sven Schützek ist beim PSV Wesel zu Gast. Eine Mannschaft, die mit großen Ambitionen gestartet war – nun aber auf dem biederen sechsten Platz steht. „Vor der Saison war Wesel einer der Favoriten auf den Aufstieg. Sie haben eine gute Tiefe und Breite im Kader, richtig starke Jungs. Die Gründe für den holprigen Start kenne ich nicht. Aber wenn sie einmal ins Rollen kommen, sind sie ganz schwierig zu stoppen. Dann können sie richtig viel Qualität auf den Platz bringen“, sagt Schützek.