Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau möchte den Spitzenreiter ärgern

Das anvisierte Comeback von Robin Deckers am Sonntag ist noch ungewiss. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Die Mannschaft ist am Sonntag beim Tabellenführer SV Sonsbeck gefordert. Personell wird es wohl einige Änderungen geben. In der Offensive wird die Luft dünn.

Sebastian Kaul, Trainer des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau, will auf die Personalnot reagieren und möglicherweise das eine oder andere neue Gesicht in den Kader berufen. „Es kann sein, dass einige bisher eher unbekannte Akteure im Kader stehen werden“, sagt der Coach vor der Partie am Sonntag, 15 Uhr, beim Spitzenreiter SV Sonsbeck.