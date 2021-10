Tischtennis : Ismet Erkis schlägt jetzt in Rheinberg auf

Niederrhein Der 46-Jährige, der einst für Rhenania Kleve und WRW Kleve gespielt hat, verstärkt den NRW-Ligisten TuS 08 Rheinberg. Der Routinier, der in Weeze ein Unternehmen führt, ist mit Top-Star Dimitrij Ovtcharov befreundet.

Sportlich verlief der Auftakt des TuS 08 mit zwei Siegen aus den ersten vier Partien zwar zufriedenstellend, die personelle Hiobsbotschaft sollte allerdings neben der Platte folgen. Spitzenspieler Menden wird wegen seiner Handgelenksverletzung nicht wie zunächst gedacht nur in der Hinrunde fehlen, sondern voraussichtlich sogar die gesamte Spielzeit passen müssen. Die Serie mit Ersatz und hergeschenkten Einzeln durchzubringen, wäre nicht einfach geworden. Da kam es den Rheinbergern gelegen, mit Erkis einen verspäteten Neuzugang gefunden zu haben, den Abteilungsleiter Dirk Weiser vor Kapitän Ermin Besic an Position eins nachmeldete.

Das Engagement mit dem ehemaligen Zweitliga-Spieler kam eher zufällig zustande und dient nicht nur dazu, Mendens Ausfall zu kompensieren. „Ermin und ich kennen uns seit über drei Jahrzehnten aus gemeinsamen Schüler-Zeiten, in denen wir oft gegeneinander gespielt haben“, sagt Erkis, der hin und wieder beim Training an der Rheinberger Fossastraße vorbeischaute. Da er seinen Wohnsitz kürzlich nach Moers verlegte und die Halle nur gut zehn Minuten Fahrtzeit entfernt liegt, wurden die Besuche häufiger. Besic’ Anfrage ließ da nicht lange auf sich warten.

Erkis‘ letzter Einsatz, damals noch im Trikot des Oberligisten Bayer Uerdingen, liegt über ein Jahr zurück. Mit den Krefeldern war der 46-Jährige in den Jahren 2007/2008 ebenso in der Zweiten Liga unterwegs wie 2013/2014 mit dem TuS Xanten. Seinen Heimatverein Rhenania Kleve führte der Wahl-Moerser 2011 bis in die Regionalliga. Aus gesundheitlichen Gründen war Erkis zwischenzeitlich für WRW Kleve in der Bezirksklasse und Landesliga aktiv. Mittlerweile kämpft die erste Mannschaft von WRW wieder in der Verbandsliga um Punkte.