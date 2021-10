Fußball-Oberliga : Mike Terfloth – Mister Zuverlässig des 1. FC Kleve

Mike Terfloth (Mitte) jubelt. Der Routinier ist beim 1. FC Kleve nur sehr schwer ersetzbar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Schon seit 2014 spielt der 28-Jährige beim Fusionsklub. Er ist vielseitig einsetzbar, physisch stark und vor allem unermüdlich. An diesem Sonntag trifft er mit seinen Mannschaftskollegen auf den 1. FC Monheim.

Mike Terfloth ist nahezu überall auf dem Fußballplatz unterwegs. Und das nicht nur, weil der 28-jährige Außenverteidiger des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve außer im Abwehrzentrum und als Mittelstürmer schon auf allen Positionen gespielt hat. Vielmehr ist er mit seinem hohen Laufpensum immer dort, wo es brennt und seine Teamkollegen ihn brauchen. Der Routinier spielt bereits seit 2014 am Klever Bresserberg – und bildet mit Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, Tim Haal oder Pascal Hühner die zentrale Achse der ersten Mannschaft. Am kommenden Sonntag, 15 Uhr, trifft die Elf von Trainer Umut Akpinar vor heimischem Publikum auf den Tabellennachbarn 1. FC Monheim.

„Bislang verläuft die Saison außergewöhnlich erfolgreich. Im Vorfeld hätte niemand gedacht, dass wir gegen Bocholt oder die Sport- und Spielvereinigung Velbert nicht verlieren würden und jetzt auf Tabellenplatz drei stehen“, sagt der 28-Jährige. In der vergangenen Woche setzte sich der 1. FC Kleve zudem äußerst dominant mit 4:0 gegen Germania Ratingen durch. „Da haben wir auch spielerisch restlos überzeugt. Zudem haben wir bislang immer wieder bewiesen, spät die Tore machen zu können. Auch das ist eine Qualität“, sagt Mike Terfloth, der als Steuerberater tätig ist.

Info Das ist die Prognose von Umut Akpinar Ausblick Über den 1. FC Monheim sagt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC KIeve: „Wir erwarten ein sehr schweres Spiel. Monheim gehört echt zum oberen Regal der Liga, vergleichbar mit Bocholt und Velbert. Sie haben viele erfahrene Jungs mit Regionalliga-Qualität. Wir wollen die Punkte aber dennoch unbedingt bei uns halten.“ FC-Personal Torwart Ahmet Taner kehrt zurück in den Kader. Kisolo Deo Biskup (Muskelverletzung) ist wieder im Lauftraining. Luca Plum und Calvin Top fallen weiter aus.

Er selbst sei anfangs überhaupt nicht zufrieden mit seinen Leistungen gewesen. „Die ersten zwei, drei Spiele waren nicht gut von mir. Ich habe zu viele Fehlpässe gespielt, war nicht richtig drin in der Partie. Mittlerweile läuft es wieder rund. Wenn du so einen Durchhänger hast, brauchst du aber auch einen Trainer wie Umut Akpinar, der auf dich setzt“, sagt Mike Terfloth, der vor sieben Jahren vom GSV Moers zum Fusionsklub wechselte.

Dieses Vertrauen des Trainers hat der Mittelfeldspieler, der immer wieder auch als Außenverteidiger aufgeboten wird, in den vergangenen Jahren stets zurückgezahlt. Darauf, dass der 28-Jährige an seine absolute Leistungsgrenze geht, ist Verlass.

Das blieb auch anderen Fußball-Vereinen nicht verborgen, die sich in der Vergangenheit immer wieder um die Dienste von Mike Terfloth bemühten. Doch der Mann aus Alpen blieb. „Beim 1. FC Kleve passt für mich alles zusammen – die Mannschaft, der Trainer, die Fans, das Stadion. Daher habe ich auch nie einen Gedanken daran verschwendet, den Klub zu verlassen“, sagt er. Dabei läge etwa ein Engagement beim Landesligisten SV Sonsbeck durchaus auf der Hand. Denn dort spielt nämlich sein 24-jähriger Bruder Luca Terfloth um den Aufstieg in die fünfthöchste deutsche Spielklasse mit.

Das Erfolgsrezept schlechthin von Mike Terfloth ist seine unerschöpfliche Fitness und Ausdauer. Auch in der Nachspielzeit ist der Routinier noch in der Lage, wie entfesselt über die Außenbahn zu sprinten. Der Applaus der Klever Fans ist ihm dann sicher, er gilt als Publikumsliebling. „Die Physis ist für mein Spiel ganz wichtig. Aber ich merke, dass in meinem Alter der Aufwand größer geworden ist, um mit jüngeren Spielern mitzuhalten. Daher achte ich heute auch sehr stark auf meine Ernährung. Zudem setze ich alles daran, mir meine Spritzigkeit zu bewahren“, sagt Mike Terfloth, der in dieser Saison bislang in zehn Partien auf dem Platz stand und dabei ein Tor erzielte.

Doch wohin kann die Reise des 1. FC Kleve in dieser Saison gehen? Auch der 28-Jährige merkt, dass die Euphorie am Bresserberg groß ist. „Wir müssen in den kommenden Wochen einfach weiter kontinuierlich unsere Leistung bringen. Aber dann ist schon eine Menge möglich. Wenn wir Monheim jetzt hinter uns gebracht haben, treffen wir auf viele Mannschaften aus der unteren Tabellenregion“, sagt er. Tatsächlich warten dann nur noch der VfB Hilden sowie die Spielvereinigung Essen-Schonnebeck aus der oberen Tabellenhälfte.