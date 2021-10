Fußball-Niederrheinpokal : Niederrheinpokal: Schwere Aufgabe für den 1. FC Kleve

Kreis Kleve In der dritten Runde müssen die Kicker um Trainer Umut Akpinar beim Oberliga-Rivalen TSV Meerbusch ran. Bezirksligist Viktoria Goch freut sich auf den Wuppertaler SV, Regionalligist SV Straelen reist zum Essener Bezirksligisten DJK Frintrop.

Markus Pähler, neuer Leiter der Sportschule Duisburg-Wedau, hat den Vereinen aus dem Fußball-Kreis Kleve-Geldern am Mittwochabend bei der Auslosung der dritten Runde um den Niederrhein-Pokal nicht unbedingt Glück gebracht. Lediglich Viktoria Goch bescherte er ein attraktives Los. Der Top-Favorit der Bezirksliga, Gruppe 5, der in Runde zwei eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft des Oberligisten 1. FC Mönchengladbach mit 5:0 ausgeschaltet hatte, hat Heimrecht gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV. Die Partie ist für Mittwoch, 24. November, angesetzt. An diesem Tag tritt auch Regionalligist SV Straelen bei der DJK Frintrop, Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 3, an. Wie schon im Spiel gegen den SV Burgaltendorf gibt’s somit für Trainer Rudi Zedi ein Wiedersehen mit seiner Heimatstadt Essen.