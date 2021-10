Fußball : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Kreis Kleve Ob Abstiegskampf oder Aufstiegsrennen – am Wochenende ist auf den Fußballplätzen im Kreis Kleve wieder einmal reichlich Spannung angesagt.

SV Walbeck – Borussia Veen (Sonntag, 15 Uhr). Wer den Nervenkitzel im Abstiegskampf liebt, sollte sich am Sonntag auf den Weg zum Bergsteg machen. Der Gastgeber hat nach der 2:7-Niederlage beim Titelaspiranten Viktoria Goch wieder einmal die rote Laterne übernommen. Da zählt im Duell mit dem Vorletzten aus Alpen nur ein Sieg, wenn die von Stefan Poetters und Klaus Thijssen trainierte Mannschaft nicht frühzeitig das rettende Ufer aus den Augen verlieren möchte. Zumal der SV Walbeck im Vergleich zur Konkurrenz auf den Abstiegsrängen ein Spiel mehr ausgetragen hat. An guten Tagen treten die Grün-Weißen gerne auch mal wie ein Spitzenteam auf – erinnert sei an das 1:1 gegen Spitzenreiter SV Budberg oder an das Weiterkommen im Niederrhein-Pokal gegen den Landesligisten VfL Rhede. Ab sofort ist Konstanz das Schlüsselwort im Kampf um den Klassenerhalt.



SV Sevelen – TSV Nieukerk (Sonntag, 15 Uhr). Der TSV Nieukerk ist schon ein Phänomen. Die Mannschaft um Trainer Wilfried Steeger stellt den mit Abstand gefährlichsten Angriff der Liga. 40 Tore in zehn Spielen – macht einen satten Schnitt von vier Treffern pro Partie. Dennoch hat der TSV gerade einmal die Hälfte ihrer Spiele gewonnen und „nur“ 17 Punkte auf ihrem Konto. Die angestrebte Teilnahme an der Aufstiegsrunde ist somit für den aktuellen Tabellenvierten noch längst nicht in trockenen Tüchern. Den Spitzenreiter vom Koether­dyck hat’s am vergangenen Sonntag erstmals erwischt. Ausgerechnet bei der abstiegsgefährdeten Arminia aus Kapellen musste sich die Mannschaft überraschend mit 1:3 geschlagen geben – da ist Wiedergutmachung angesagt.