Rudelbildung, Ohrfeige, Beleidigungen : Platzderby Welate Roj gegen PSV kurz vorm Abbruch

Fußball-Kreisliga Der Polizei SV Mönchengladbach setzt sich deutlich mit 6:0 gegen KFC Welate Roj durch. Das Derby der Teams, die sich die Platzanlage am Volksgarten teilen, stand wegen Tumulten in der Schlussphase kurz vor einem Abbruch.

Die Begegnung zwischen KFC Welate Roj und dem Polizei SV war in doppelter Hinsicht ein Derby. Zum einen teilen sich beide Teams den Platz am Volksgarten, zudem sind sie Tabellennachbarn auf den Abstiegsrängen.

Immer noch ohne einen neuen Trainer, dafür mit dem letzten Aufgebot, war es für den Polizei SV als Gast das vielleicht wichtigste Spiel der Hinrunde gegen den Platzrivalen Welate Roj, der personell auch nicht gerade aus dem Vollen schöpfen konnte. Und der PSV zeigte von Beginn an, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Einen Freistoß des PSV in der zweiten Minute verfehlte Welates Torhüter Mohammad Sheakbulo, aber noch ohne Konsequenzen. Die nächste halbe Stunde war es kein ansehnliches Spiel, da beide sich in der Passqualität jeweils unterboten. Vom Einsatz her stand es zu diesem Zeitpunkt pari. Im Zusammenspiel hatte der PSV aber Vorteile, während Welate über viele Einzelaktionen zum Erfolg kommen wollte. Eine nicht gut sortierte Welate-Abwehr gab dann tatkräftige Unterstützung zur PSV-Führung, erzielt von Michael Pott per Seitfallzieher (32.). Knapp drei Minuten später schloss Joschua Burg einen Konter erfolgreich ab, als er den Ball über Sheakbulo ins leere Tor zum 2:0 für die Gäste chipte.

In der 54. Minute wurde Magnus Lambertz im allerletzten Moment im Fünf-Meter-Raum vom Ball getrennt. Das hätte den dritten Treffer bedeuten können. Der fiel dann nach genau einer Stunde Spielzeit durch Mike van Helden per Distanzschuss von der Mittellinie. Zuvor hatte sich Shaekbulo mit dem Ball am Fuß recht weit aus seinem Strafraum gewagt und das Leder direkt auf van Helden gespielt, der die Situation sofort erkannte. In der 74. Minute sah Welate-Spieler Ferhan Tam dann nach einem Foulspiel die Rote Karte. Im Anschluss wurde es unschön: Es kam zu einer Rudelbildung, Fäuste flogen, es waren eine Ohrfeige sowie Beleidigungen deutlich zu hören – die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Doch etliche Personen auf beiden Seiten, die kühlen Kopf bewahrten und die Streithähne trennten, sorgten dann doch für eine Fortsetzung. In der 79. Minute sah noch Welate-Coach Yama Formuly die Gelb-Rote Karte. Die folgenden drei Tore durch Marvin Küsters (82./90.+2 per Foulelfmeter) und Lambertz waren das Ergebnis der personellen Überzahl.