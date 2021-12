SV Hönnepel-Niedermörmter : Warum der Acker nicht mehr bebt

Meinung Sportlicher Anspruch und die Infrastruktur passen beim Fußball-Landesligisten einfach nicht zusammen. Deshalb kriselt es in schöner Regelmäßigkeit.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat einst mit beachtlichen sportlichen Erfolgen und der geschickten Werbung in eigener Sache unter dem Motto „Der Acker bebt“ nicht nur in der Region auf sich aufmerksam gemacht. Doch die Zeiten, in denen der Klub vom Dorf Meister in der Fußball-Oberliga wurde, sind schon Jahre vorbei. Die Wahrheit ist: Der Acker bebt jetzt allenfalls noch, wenn es wie in diesen Tagen mal wieder heftig kriselt an der Düffelsmühle.