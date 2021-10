Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen zeigt zu viel Respekt vor der Borussia

Kleve Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi zeigt beim 0:2 im Heimspiel gegen den Titelanwärter Borussia Mönchengladbach einige Schwächen im Aufbau.

Für den VfR Warbeyen gab es in der Fußball-Regionalliga der Frauen auch gegen Borussia Mönchengladbach nichts zu holen. Bereits am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi gegen das noch ungeschlagene Spitzenteam mit 0:2 (0:1). Paula Petri (41.) und Sam Drissen (74.) trafen für die Gäste.

Alarmierend: Der VfR wartet in der Liga seit nunmehr 430 Minuten auf einen eigenen Treffer. Zuletzt gelang Anfang Oktober gegen den 1. FFC Recklinghausen ein Tor. Dass die Kämpferherzen einige treffsichere Spielerinnen in ihren Reihen haben, bewiesen sie unlängst beim Pokal-Auftritt gegen den SV Rees. Beim 10:1-Sieg durften sich fünf verschiedene Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen.