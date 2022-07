Fußball-Stadtmeisterschaft in Rheinberg : Budberg startet mit 2:0-Sieg über die Concordia

Benny Franke traf zum 2:0 und sah dann Gelb-Rot. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In der Gruppe A setzte sich der Bezirksligist an die Tabellenspitze. Benedikt Franke erzielte auf der Anlage des SV Orsoy gegen den A-Ligisten den zweiten SVB-Treffer per Strafstoß und flog nach der Pause vom Feld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

An ein vernünftiges Fußballspiel war bei der glühenden Hitze am Dienstagabend kaum zu denken. In Orsoy wurden kurz vor Anpfiff des Auftaktspiels der Rheinberger Stadtmeisterschaften zwischen dem SV Budberg und Concordia Rheinberg noch 38 Grad gemessen. Schiri Sascha Radusch ermöglichte den Spielern alle 15 Minuten eine Trinkpause, sodass die Teams die Bedingungen so gut es ging annehmen konnten. Der Favorit gewann mit 2:0 (2:0).

Den besseren Start erwischten die Budberger. A-Junior Oliver Nowak, der wegen einer Frühseniorenerklärung schon in dieser Saison für den Bezirksligisten aufläuft, köpfte die Mannschaft von Tim Wilke nach einer Flanke von Benedikt Franke früh in Führung (8.). Kurz vor der Pause wurde Lennart Hahn im „Sechzehner“ regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Franke eiskalt ins rechte Eck (39.).

Die Budberger wechselten zu Beginn des zweiten Durchgangs fünf Mal, mussten ab Minute 67 allerdings ohne Franke auskommen. Der Angreifer flog innerhalb weniger Augenblicke wegen eines Fouls mit anschließendem Meckern mit Gelb-Rot vom Platz. In der Schlussphase wurde es ruppiger, die Rheinberger kassierten noch zwei Verwarnungen. Das A-Liga-Team von Manfred Wranik traf noch den Querbalken und hatte in Überzahl mehr vom Spiel – letztlich ohne Erfolg. „Am Ende waren die Körner weg. Insgesamt war‘s ein ordentliches erstes Testspiel“, lobte Budbergs Co-Trainer Matthias Prinz.