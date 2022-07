Fußball-Testspiel : Sonsbecker Erfolg mit Blitztor durch Max Fuchs

Max Fuchs köpfte das 1:0 für den SV Sonsbeck. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der Fußball-Oberligist schlug am Dienstagabend den SV Hönnepel/Niedermörmter mit 2:1. Max Schneider musste verletzt runter. Abwehrspieler Chong Johnny Lu ist der achte Neuzugang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andre Egink

Bei immer noch 37 Grad pfiff am Dienstagabend Schiedsrichterin Lilly Berndtsen im Willy-Lemkens-Sportpark die Vorbereitungspartie des SV Sonsbeck gegen den SV Hönnepel/Niedermörmter an. Und der Oberliga-Aufsteiger war gleich auf Betriebstemperatur. Bereits in der ersten Minute köpfte Max Fuchs das 1:0. Am Ende schlug der SVS den Landesligisten vor etwa 100 Zuschauern mit 2:1 (1:0).

Auf der Sonsbecker Bank nahm auch Chong Johnny Lu Platz. Der 20-jährige Abwehrspieler mit vietnamesischen Wurzeln ist der achte Neuzugang. Seine Verpflichtung gaben die Rot-Weißen am Rande der Partie bekannt. Trainer Heinrich Losing möchte den Defensivakteur, der zuletzt für den TV Jahn Hiesfeld in der Oberliga-Saison spielte, vornehmlich auf den Außenbahnen einsetzen.

Goldrichtig im Strafraum stand Fuchs etwa 35 Sekunden nach dem Anstoß, als er nach Maßflanke von Sebastian Leurs zur Führung einnickte. Die Hausherren spielten von Beginn an dominant, Torhüter Tim Weichelt war vor der Pause beschäftigungslos. Servet Furkan Aydin verpasste das 2:0 in der 26. Minute, weil Keeper Dominik Langenberg stark parierte. Wenig später köpfte Philipp Elspaß knapp am rechten Pfosten vorbei (29.). In der 37. Minute musste Losing verletzungsbedingt Max Schneider runternehmen. Der Neuzugang aus der A-Jugend des VfB Homberg war umgeknickt.

In der 56. Minute fiel mit der ersten richtigen Gästechance der Ausgleich. Eine Flanke von Andre Terfurth landete auf dem Kopf von Dustin Eichholz, der Weichelt überwand. Nun wurde Sonsbeck noch aktiver. Nachdem Jamie van de Loo seine Möglichkeit liegengelassen hatte (59.), markierte der eingewechselte Max Werner nach toller Vorarbeit über die rechte Seite von Ahma Alzedaue, der für Schneider aufs Feld kam, das 2:1 (64.). Die Gastgeber blieben am Drücker und die Landesliga-Elf in der Offensive harmlos. In der 73. Minute prüfte Denis Massold nochmals Langenberg.

In der Schlussphase kam allerdings auch von der Oberliga-Elf nicht mehr viel. Nach der vierten Trinkpause, in der 82. Minute, wurde es Losing zu bunt. Der Coach sprang auf und monierte lautstark die ungenauen Abspiele und den stockenden Spielaufbau. Die letzte Möglichkeit vergab van de Loo in der 88. Minute.

Es spielten: Weichelt, Meier, Elspaß, Aydin (46. Schoofs), Leurs, Andich Abdeslam (46. Klement), Pütz (46. Werner), Maas (46. Lu), Schneider (37. Alzedaue), Fuchs (46. Massold), van de Loo.

( )