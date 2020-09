Tennis : Damen 30 des TC Reichswalde am Ziel

TC Reichswalde Aufstieg Damen 30 in die Bezirksliga Auf dem Foto von links: Astrid Hilberath, Anja Best, Karen Jenisch, Elke Duivenbode, Daniela van Hall, Sandra Jung. Es fehlen Britta Arntz, Jenny Gloger, Christina Piron, Katja Meijer. Foto: TCR

Die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde sind am Ziel. Die Mannschaft machte mit einem 7:2-Erfolg gegen den TC RW Süchteln den Aufstieg in die Tennis-Bezirksliga perfekt. „Endlich, nach mehreren zweiten Plätzen in den vergangenen Jahren waren wir jetzt dran“, sagte Spitzenspielerin Karen Jenisch, die ebenso wie Elke Duivenbode, Sandra Jung, Jennifer Gloger und Christina Piron ihr Einzel gewann. Zudem punkteten Elke Duivenbode/Anja Best und Jennifer Gloger/Daniela van Hall. Das Foto zeigt (von links): Astrid Hilberath, Anja Best, Karen Jenisch, Elke Duivenbode, Daniela van Hall und Sandra Jung. Zudem gehören Britta Arntz, Jennifer Gloger, Christina Piron und Katja Meijer zum erfolgreichen Team. Foto: TCR