Leichtathletik : Ameland ein ideales Läufer-Ziel

Klever Langläufer mit guter Laune am Nordseestrand. Foto: Marathon

Kleve LV Marathon Kleve absolvierte ein Trainingslager auf der Nordsee-Insel. Dort finden die Sportler ideale Bedingungen vor, um sich auf kommende Herausforderungen vorbereiten zu können.

Schweren Herzens musste der LV Marathon die Traditionsveranstaltung jedoch im Juni wegen der Corona-Pandemie absagen. Wenngleich der Verein nun ein Jahr länger auf die Premiere der neuen Strecke warten muss, schnüren die Mitglieder auch in Coronazeiten die Laufschuhe. Der Verein reiste jetzt auf die Nordseeinsel Ameland, um ein einwöchiges Trainingslager abzuhalten. Seit vielen Jahren zieht es die Athleten um Trainer Gerd Mölders auf die Insel, die freundschaftlich mit Kleve verbunden und seit 2014 auch Partnergemeinde ist. Diesmal waren zwölf Sportler und ein Hund mit von der Partie. Zum Auftakt des Trainingslagers gab es einen lockeren Dauerlauf, danach wurde das Pensum mit zwei Trainingseinheiten pro Tag angezogen.

„Hier finden wir die richtige Mischung aus härteren Einheiten, beispielsweise im losen Sand, und lockeren, langen Läufen am Strand“, sagt der frühere Olympiateilnehmer Mölders, der den Verein 1985 zusammen mit Hansi Runzheimer gründete. „Wer bei Ameland nur an ein paar Dünen und weite Wiesen denkt, hat weit gefehlt. Die Insel hat für uns Läufer sehr viel zu bieten. Es gibt eine Hügel- und eine Waldrunde, auf der die Athleten gegen sich selber und gegen die Uhr antreten“, sagt Mölders. Moderne Technik ist dabei längst auch für die LV-Läufer zum hilfreichen Begleiter geworden: So wurden Trainingseinheiten auf der digitalen Plattform „Strava“ hochgeladen und mit den Vorjahreszeiten verglichen.