Fußball : Thorsten Fronhoffs: „Die Mannschaft hat sich das verdient“

Interview Kleve Der Trainer der A-Junioren des 1. FC Kleve spricht über den Aufstieg seiner Mannschaft in die Fußball-Niederrheinliga und welche Bedeutung das für den Verein hat.

Vor einem Jahr hatten die A-Junioren des 1. FC Kleve durch eine 0:1-Niederlage im entscheidenden Gruppenspiel beim KFC Uerdingen die Qualifikation für die Fußball-Niederrheinliga noch denkbar knapp verpasst. Jetzt hat die Mannschaft von Trainer Thorsten Fronhoffs es geschafft. Sie machte den Einzug in die höchste Nachwuchsklasse des Verbandes Niederrhein am Sonntag mit einem 4:0-Heimsieg gegen den VfB Speldorf perfekt. Die Rheinische Post sprach mit dem Coach.

Herr Fronhoffs, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Wie fühlt sich die Aussicht auf die Niederrheinliga an?

Fronhoffs Nach dem 1:0-Sieg im ersten Spiel in Homberg war die Erleichterung bei uns enorm groß. Wir wussten, dass es schwer wird. Aber wir wussten auch, dass wir beide Spiele gewinnen können. Gegen Speldorf hat man uns in den Anfangsminuten die Nervosität noch ein Stück weit angemerkt. Spätestens mit dem Treffer zum 3:0 noch vor der Pause hatten wir diese aber abgelegt und haben nichts mehr anbrennen lassen.

Was ist aus Ihrer Sicht hauptverantwortlich für den Erfolg in der Qualifikation?

Fronhoffs Die mannschaftliche Geschlossenheit, die wir in den beiden Partien gezeigt haben. Die Jungs haben richtig gut gearbeitet.

Welche Schlüsselmomente gab es in der Vorbereitung auf die Qualifikationsrunde?

Fronhoffs Da muss sicherlich die 0:9-Niederlage im Testspiel beim KFC Uerdingen erwähnt werden, das nur zwei Wochen vor der Partie gegen den VfB Homberg stattgefunden hat. Da haben wir hier einen rabenschwarzen Tag erwischt. Im Anschluss hat uns die Partie aber dabei geholfen, einiges aufzuarbeiten und fokussiert in die Relegation zu gehen. Das hatte sich schon eine Woche nach der Begegnung angedeutet, als wir im Test beim SV Budberg nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen sind und das Spiel noch gewonnen haben.

Fronhoffs Für die Entwicklung der Jungs in meiner Mannschaft ist das Jahr in der Niederrheinliga als Vorbereitung auf den Seniorenbereich sehr hilfreich. Das Tempo ist schließlich höher. Wir wollen jetzt dazu beitragen, die nächsten Spieler für die Mannschaften des Vereins in der Oberliga und Bezirksliga auszubilden.