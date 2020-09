Fußball : 2:5 – SV Hönnepel-Niedermörmter leistet sich noch zu viele Fehler

Kalkar Der Landesligist enttäuscht bei der Niederlage gegen den VfR Krefeld-Fischeln und muss sich in der Tabelle jetzt erst einmal nach unten orientieren. „Das war ein durch und durch pomadiger Auftritt“, sagt Trainer Sven Schützek.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat vor heimischem Publikum gegen den VfR Krefeld-Fischeln die bislang schwächste Leistung der noch jungen Saison abgeliefert. Mit 2:5 (1:3) unterlag die Mannschaft von Trainer Sven Schützek. „Wir machen zu häufig ganz simple Fehler und laden den Gegner so ein. In den Zweikämpfen waren wir immer einen Schritt zu spät. Heute hat es uns an Selbstvertrauen und an Kraft gefehlt. Das war ein durch und durch pomadiger Auftritt meiner Mannschaft“, sagte Schützek.