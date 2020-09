Fußball : 1. FC Kleve überzeugt beim 1:1 beim TSV Meerbusch

Kleve Abwehrchef Nedzad Dragovic trifft für den Oberligisten zum dritten Mal in dieser Saison vom Elfmeterpunkt. Die Mannschaft hätte einen Erfolg schaffen können, lässt aus dem Spiel heraus aber einige gute Chancen aus.

Der Trainer musste seine Start­elf auf drei Positionen ändern. Für Torwart Ahmet Taner, der sich beim 1:0-Sieg gegen TuRU Düsseldorf das Handgelenk gebrochen hatte, rückte Talent Bjarne Janßen zwischen die Pfosten. Für den gesperrten Luca Plum lief Angreifer Sebastian Santana an der Seite von Ryo Terada auf. Linksverteidiger Sezai Kezer hatte sich am Freitagabend erkrankt abgemeldet, für ihn war Dano Evrard mit von der Partie.

In der Anfangsphase waren beide Mannschaften auf defensive Stabilität bedacht. Das erste Ausrufezeichen setzte Sebastian Santana, der schon nach zwei Minuten in aussichtsreicher Schussposition auftauchte. Der 1. FC Kleve dominierte die Begegnung, in der Luca Thuyl per Freistoß nach 31 Minuten die Latte traf. Auch Ryo Terada (44.) hätte für die Führung der Gäste sorgen können.