Grand-Slam-Turnier Das müssen Sie über die US Open 2023 wissen

Auch in New York winkt ein erneutes Gigantenduell zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Die beiden waren zuletzt in Wimbledon durch das Turnier marschiert und haben sich im Finale ein denkwürdiges Match geliefert. Am Ende setzte sich der Spanier mit 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 durch und eroberte den ersten Platz in der Weltrangliste. Alcaraz ist bei den US Open zudem Titelverteidiger, nachdem er im vergangenen Jahr gegen den talentierten Norweger Casper Ruud gewann. Damals durfte Djokovic wegen seines Impfstatus nicht teilnehmen.