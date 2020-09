Fußball : Auftakt nach Maß für den VfR Warbeyen

Kleve Der Neuling in der Frauen-Regionalliga gewinnt das Heimspiel gegen Alemannia Aachen überraschend deutlich mit 4:1. Die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi zeigt dabei in der Offensive eine starke Leistung.

Der VfR Warbeyen hat zum Start des Abenteuers Fußball-Regionalliga der Frauen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Sandro Scuderi schaffte am Sonntag in der Klever Getec-Arena vor gut 150 Zuschauern einen 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen Alemannia Aachen. „Das war der perfekte Start für unsere Mannschaft. Wir haben aus dem Spiel heraus praktisch keine Chancen zugelassen. Was wir im Gegenzug über 90 Minuten offensiv angeboten haben, macht mich sehr stolz. Das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Sandro Scuderi.