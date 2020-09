Fußball : Uedemer SV erobert die Tabellenführung

Uedem Fußball-Bezirksliga: Neuling Uedemer SV schlägt die Sportfreunde Broekhuysen etwas glücklich mit 2:0. Damit führt die Überraschungs-Mannschaft die Tabelle an.

Der Uedemer SV macht in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, weiter von sich reden. Der Aufsteiger feierte mit dem 2:0 (1:0) gegen die Sportfreunde Broekhuysen am dritten Spieltag den dritten Sieg und führt die Tabelle an. Mann des Tages war USV-Keeper Timo Peters, der die Sportfreunde mit seinen grandiosen Paraden immer wieder verzweifeln ließ. „Bedankt euch bei eurem Keeper“, rief der Broekhuysener Co-Trainer Philipp Brouwers, der an der Seitenlinie den privat verhinderten Sebastian Clarke vertrat, den Gastgebern nach dem Abpfiff zu.

Die Gäste kontrollierten von Beginn an das Geschehen auf dem Platz. Gut gestaffelt in Offensive und Abwehr bestimmten sie die Partie. Allerdings scheiterten die Angriffsbemühungen immer wieder am eigenen Unvermögen im Abschluss oder am Torhüter. Erst nach 25 Minuten fanden die Gastgeber besser in die Partie. Und gingen überraschend nach 41 Minuten in Führung, als ein Freistoß von Kai Jaschek von Andre Laarmanns unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde.