Fußball : 1. FC Kleve feiert den ersten Saisonsieg

Der 1. FC Kleve – hier Mike Terfloth (rechts) – hatte in den ersten 20 Minuten große Probleme, dann bestimmte er die Partie. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist gewinnt das Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf mit 1:0. Abwehrchef Nedzad Dragovic erzielt mit einem Elfmeter den entscheidenden Treffer. In der hektischen Schlussphase gibt es drei Gelb-Rote Karten.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sich in der heimischen Getec-Arena mit 1:0 (0:0) gegen TuRU Düsseldorf durchgesetzt und die ersten Punkte der Saison aufs Konto geholt. „Wir haben erst nach 20 Minuten in die Partie gefunden. Zuvor haben wir TuRU mit völlig unnötigen Ballverlusten eingeladen. 70 Minuten lang haben wir danach aber ein wirklich gutes Spiel gemacht“, sagte der Klever Übungsleiter Umut Akpinar. „Ich bin nicht unzufrieden mit unserer Leistung. Wir hätten nach 15 Minuten schon 3:0 führen können. Ein völlig unberechtigter Elfmeter macht es dann schwierig. Der Schiri hatte von Anfang an keine klare Linie“, sagte TuRU-Trainer Francisco Carrasco.