Fußball : Überraschung: SV Rindern für Niederrheinpokal qualifiziert

Philipp Roosen erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0 für den SV Rindern. Foto: FuPa

Kleve Der Neuling in der Bezirksliga gewinnt das Heimspiel gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter mit 2:1. Der Erfolg ist verdient und hätte sogar noch höher ausfallen können.

Der SV Rindern hat den Coup im Fußball-Kreispokal geschafft. Der Bezirksliga-Neuling feierte am Mittwochabend in der letzten Runde des Wettbewerbs der Saison 2019/2020 einen überraschenden 2:1 (2:0)-Erfolg in der Heimpartie gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und hat sich damit für den Niederrheinpokal qualifiziert. Der Sieg des Außenseiters war verdient und hätte sogar noch deutlicher ausfallen können.