Panne in Neuss : Lange Schlangen vor den Wahllokalen – teilweise 90 Minuten Wartezeit

Einmal quer über den Schulhof standen die Wähler an der Konradschule auch am Nachmittag noch. Aus vielen Wahllokalen in Neuss gibt es ähnliche Rückmeldungen. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Wahlpanne am Wahlsonntag: Am Nachmittag musste die Stadtverwaltung die Reißleine ziehen und in gut einem Viertel der Wahllokale eine dritte Kabine für die Stimmabgabe aufstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Grund dafür waren lange Schlangen vor den Wahllokalen. Aus dem gleichen Grund wurden die Wahlvorstände angewiesen, wie sie sicherstellen sollen, dass alle, die bis 18 Uhr am Wahllokal erscheinen, ihre Stimme noch abgeben können.

„Uns liegen Meldungen vor, dass die Wähler zum Teil 90 Minuten angestanden haben“, berichtet CDU-Parteichef Jürgen Brautmeier. Er spricht von einer Wahlerschwernis und Beeinflussung, weil viele zumeist ältere Menschen nicht so lange anstehen können und einfach wieder gehen. „Und wir wissen ja nicht, ob die noch einmal wiederkommen“, sagt er. In einer Mail an den Ersten Beigeordneten Frank Gensler, der als Wahlleiter die Verantwortung trägt, schilderte die CDU die Missstände und bat Gensler dringend zu tun, was noch getan werden kann.

An der Konradschule in Gnadental gaben Wähler die Wartezeit um 15:15 Uhr mit 30 bis 45 Minuten an. Früher soll die Wartezeit, so die Auskunft von Wählern, die sich in unserer Redaktion gemeldet haben, bis zu 90 Minuten betragen haben. Foto: Frank Kirschstein

Schon im Juli hatte die Stadt darauf hingewiesen, dass nicht alle Räume, die sonst als Stimmlokal genutzt werden, aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen zur Kommunalwahl zur Verfügung stehen. Das betraf zum Beispiel Altenheime und Pflegeeinrichtungen. So schrumpfte die Zahl der Wahllokale von 91 auf nur noch 48.

Das ist nach Darstellung von Peter Fischer, dem Leiter der städtischen Pressestelle, der Hauptgrund für die langen „Staus“. Hinzu käme, dass auf Hygiene und die Abstandsregeln zu achten sei – und dass jeder Wähler in der Kabine vier Stimmzettel ausfüllen muss.

Auch vor dem Wahllokal am Humboldt-Gymnasium bildete sich eine lange Schlange. Foto: Frank Kirschstein