Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Größen im Kreis Kleve : Reinhard Majgl und sein Sechser im Lotto

Reinhard Majgl vergibt hier in der Saison 1972/73 beim 3:0-Sieg des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach eine Chance – rechts Uli Surau. Foto: RM

Serie Kreis Kleve Der flinke Außenstürmer spielte für den VfL Bochum in der Bundesliga und fand sein Glück am Ende beim VfB Rheingold Emmerich in der Landesliga.