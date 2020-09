Fußball : Für den SV Rindern geht es nur um den Bezirksliga-Verbleib

Kleve Das Team von Trainer Christian Roeskens trifft am Sonntag, 15.30 Uhr, auswärts auf den SV Schwafheim. Die Zebras wollen aus ihren vergangenen Fehlern lernen.

Der Fußball-Bezirksligist SV Rindern startet als selbstbewusster Aufsteiger in die neue Saison. Immerhin warf die Mannschaft von Trainer Christian Roeskens unter der Woche den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter überraschend mit 2:1 aus dem Kreispokal. „Wir dürfen uns durch das tolle Ergebnis gegen Hö.-Nie jetzt nicht dazu verleiten lassen, zu glauben, in der Bezirksliga ganz oben eine gute Rolle spielen zu können“, sagt Roeskens. Das Ziel könne schließlich nur der frühestmögliche Klassenerhalt sein. „Das wird schwierig genug. Das Niveau ist hoch. Wir müssen zusehen, schnell in der Klasse anzukommen und jeden Sonntag unser Potential abzurufen“, sagt der 43-jährige Übungsleiter.

Die „Zebras“ wollen es besser machen als vor zwei Jahren. Damals stieg der SV Rindern nach der Meisterschaft in der Kreisliga A unter der Führung von Trainer Joris Ernst gleich wieder aus der Bezirksliga ab. „Wir müssen aus den Fehlern von damals lernen. Die Erfahrungen können uns in diesem Jahr sehr weiterhelfen. Bisher aber habe ich aber auch einen guten Eindruck von der Mannschaft. Die Jungs ziehen wirklich gut mit“, sagt Roeskens, der seit diesem Sommer Trainer an der Wasserburgallee ist. Zuvor betreute er den SV Donsbrüggen in der Kreisliga A.