Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter verliert zum Auftakt

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist mit einer Niederlage in die Saison in der Fußball-Landesliga gestartet. Die Mannschaft von Trainer Sven Schützek verlor am Samstag beim SV Scherpenberg mit 1:3 (0:0). Es wäre auf Asche mehr für die Gäste drin gewesen. Doch sie leisteten sich bei den ersten beiden Gegentoren Fehler bei der Defensivarbeit. Außerdem wurde ihnen beim Stand von 1:2 ein Handelfmeter verweigert. „Den Strafstoß musste man geben. Das hat mir auch der Linienrichter bestätigt“, sagte Schützek.