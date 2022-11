Richtfest gefeiert Feuerwehrdepot in Wissel für 3,2 Millionen Euro

Mancher Gast mochte es kaum glauben – es war doch kürzlich erst der Spatenstich? Stimmt, gerade mal vier Monat ist es her, dass sich Vertreter der Stadt, der beteiligten Firmen und natürlich der Feuerwehr Kalkar an der Baugrube in Wissel eingefunden hatten, um symbolisch den Baubeginn des wichtigen Projektes zu begehen. „Heutzutage in der vorgesehenen Zeit und auch noch im Budget zu bleiben, ist ein echtes Kunststück“, sagte dann auch die Bürgermeisterin Britta Schulz jetzt anlässlich des Richtfestes. Zuvor hatten sie und alle anderen Zuhörer den Richtspruch von Chef-Zimmermann Klaus Oenigs, Geschäftsführer von Moll & Bruns, gehört, nach altem Brauch letzte Nägel in den Dachstuhl gehämmert und je ein Glas Schnaps auf die fleißigen Bauhandwerker geleert und zerschmissen.