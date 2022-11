Künstler, Grafiker und Karikaturist Flint liebte sein Kleve

Der Hungerwinter 1946/ 47 gehörte zu den kältesten Wintern in Deutschland und traf das zerstörte Land unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Flinterhoff hatte den Krieg knapp überlebt. In Wesel geboren und in Kleve aufgewachsen hatte er nach Abschluss der Volksschule und einer Ausbildung beim Kaufhof ein Jahr an der Krefelder Werkkunstschule studiert, als die Wehrmacht ihn zur Handelsmarine einzog. Er kam nach Norwegen, nahm Block, Bleistift und Farben mit und porträtierte die Landschaft und ihre Menschen. Dann lief das Schiff, auf dem er Dienst tat, vor Stavanger auf eine Miene und sank. Flinterhoff überlebte knapp und blieb bis August 1945 in einem Internierungslager in Laboe.