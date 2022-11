Einsätze in Grevenbroich Zweimal Feueralarm im Montanushof

Noch während die Kräfte der Hauptwache und aus Wevelinghoven das betroffene Gebäude kontrollierten und mit einem Überdrucklüfter rauchfrei bliesen, meldeten Anrufer der Kreisleitstelle ein Feuer in Elsen. An der Josef-Pick-Straße stehe eine größere Mülltonne in Flammen. Die am Hemmerdener Weg abkömmlichen Kräfte aus Kapellen übernahmen diese Einsatzstelle.