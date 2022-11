Feuerwehreinsatz in Wülfrath Scheune in Düssel in Flammen

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Wülfrath um 3.35 Uhr zu einem Scheunenbrand auf die Düsseler Straße alarmiert. Bei Eintreffen brannten in einer Scheune Strohballen in voller Ausdehnung. Die dort untergebrachten Pferde und Kühe waren glücklicherweise bereits aus dem Gebäude geführt und blieben unverletzt.