Haushaltsdebatte in Kleve Parkgebühren: FDP macht Vorschlag

Die Haushaltslage wird sich in Kleve in den kommenden Jahren weiter verschlechtern: Rund 240 Millionen Euro muss die Stadt in ihre Schulbauten investieren. Da bleibt nicht mehr viel, was man investieren könne, ohne es gegenzurechnen, hatte Kleves Kämmerer Klaus Keysers bei der Einbringung des Haushalts der Politik ins Stammbuch geschrieben. Hier schlug die CDU vor, die Einnahmeseite durch eine Erhöhung der Parkgebühren zu verbessern.