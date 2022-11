Bei CDU und SPD Junge Ratsmitglieder in Kleve geben ihr Mandat ab

Bei der CDU hat Julia Erkens ihr Ratsmandat abgegeben. Die 34-Jährige galt als aufstrebendes Polit-Talent in den Reihen der Christdemokraten und war zwei Jahre lang im Stadtrat. Doch Erkens, die als Konrektorin an einer Weezer Grundschule tätig ist, muss aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. „Der Spagat zwischen Beruf, Familie und Politik war einfach zu groß“, sagt sie. Deswegen werde sie nun „eine Pause einlegen“ – Rückkehr in die Politik nicht ausgeschlossen. Ihr CDU-Ratsmandat hat Thorsten Camps übernommen. Der gebürtige Krefelder wohnt in Kleve und ist 46 Jahre alt. Der promovierte Mathematiker ist Lehrkraft für besondere Aufgaben, Mathematik und Informatik an der Hochschule Rhein-Waal am Campus Kleve.