Theater in Kleve Das falsche „Doris-Day-Paradies“ der 1950er-Jahre

So war das Bühnenbild bis ins kleinste Detail eine Nachbildung dieser Zeit: vom Kühlschrank bis zur Stehlampe neben dem Sofa war alles Erinnerung, für viele Zuschauer in der gut besetzten Stadthalle auch mit Wiedererkennungswert. Judy, gespielt von Judith Richter, hat ihre berufliche Karriere geschmissen, um ganz so wie die Hausfrau der 50er Jahre den Haushalt zu führen. Für ihren Mann Johnny, dargestellt von Frederic Böhle, will sie die perfekte Ehefrau sein, und der genießt es anscheinend, wenngleich er beruflich auch in der Gegenwart lebt und zwischen Nostalgie und echtem Leben stetig wechseln muss.