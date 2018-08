Rees-Haldern: Das Haldern Pop 2018 geht los

Kreis Kleve Am Morgen sind die ersten Festivalbesucher angereist: Das Haldern-Open-Air-Festival startet in Rees-Haldern. Mit Gummistiefeln und Regenponchos sollten sie für die angesagten Gewitter gerüstet sein.

Rund 5000 Besucher kommen zum Haldern Open Air in den kleinen Reeser Stadtteil. Zu einem großen Chaos auf den Straßen kommt es aber nicht. Auf der Zufahrt zum Campingplatz staut es sich ein bisschen. Sonst ist es auf den Straßen im Ort ruhig. Viele Festivalbesucher kommen mit dem Zug. Die Bahn hält direkt am Bahnhof in Haldern. Rund drei Kilometer sind es von hier bis zum Festivalgelände. Für das schwere Gepäck gibt es einen Shuttle-Service.

Viele holen sich an der Haldern Pop Bar im Ort direkt ihr Festivalbändchen. Rund 80 Bands treten bis Samstag an verschiedenen Orten in Haldern auf. In der Pop Bar spielt um 13 Uhr direkt der erste Act: Claus van Bebber, ein Künstler aus Kalkar. In der Kirche laufen am Mittag noch die letzten Aufbauarbeiten. Um 14 Uhr tritt hier der Sänger Tamino aus dem belgischen Antwerpen auf.