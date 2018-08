Kleve: HSRW-Hochschulrat Antrag auf Abwahl Naderers

Hochschulrat will Naderer abwählen

Der Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kleve Der Hochschulrat der Hochschule Rhein-Waal hat in seiner Sitzung in Kamp-Lintfort einstimmig einen Antrag auf Abwahl der Präsidentin Naderer beschlossen. Darüber wird die Hochschulwahlversammlung entscheiden.

Der Amtszeit der Präsidentin der Hochschule Rhein-Wahl (HSRW), Heide Naderer, droht ein vorzeitiges Ende. Mittwochabend tagte in Kamp-Lintfort der Hochschulrat der HSRW über den Rücktritt vom Rücktritt der Präsidentin, den Naderer vor wenigen Tagen verkündet hatte.

Nach einer rund 75 Minuten dauernden Sitzung mit Aussprache erklärte der Vorsitzende des Rates, Prof. Aloys Krieg von der Exzellenz-Universität RWTH Aachen, dass der Hochschulrat in dieser Sitzung einstimmig beschlossen hat, einen Antrag auf Abwahl der Präsidentin Heide Naderer an die Hochschulwahlversammlung zu stellen. Dieser Antrag sei gemäß Paragraf 7b Absatz 5 der Grundordnung der Hochschule Rhein-Waal formuliert, der eben diese Abwahl-Möglichkeit vorsieht.

„Zu den Gründen nimmt der Hochschulrat im laufenden Verfahren keine Stellung. Die Hochschulwahlversammlung, bestehend aus Senat und Hochschulrat, wird in naher Zukunft über den Abwahlantrag entscheiden“, erklärte Krieg nach der Sitzung. Bis dahin werde Naderer ihr Amt als Präsidentin nach den gesetzlichen Regeln bis auf Weiteres ausüben, so der Vorsitzende des Hochschulrates.