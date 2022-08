Nach zwei Jahren Pause : Wacken 2022 - Emotionale Eröffnung des Heavy-Metal-Festivals

Wacken Das wohl größte Heavy-Metal-Festival ist nach pandemiebedingter Pause zurück. Für drei Tage ist der schleswig-holsteinische Ort Wacken Pilgerstätte für 75.000 Metal-Fans. Die offizielle Eröffnung am Donnerstag war sehr emotional.

Einer der Mitbegründer des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (bis 6. August) hat sich beeindruckt gezeigt von der Stimmung bei den ersten Konzerten. „Wir sind total trockengelegt gewesen“, sagte Thomas Jensen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Das Blut kommt irgendwie zurück in die Adern und es ist eigentlich egal, welche Band spielt.“

Der Mitveranstalter des 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Wacken Open Air räumte jedoch Startschwierigkeiten ein. Anfangs habe es am Mittwoch etwas Stau gegen, nach zwei Jahren Pause habe es im Team „ein bisschen geruckt und an der Band-Ausgabe waren wir auch ein bisschen zu langsam“, sagte Jensen. Dafür wolle man um Entschuldigung bitten.

Die Eröffnung des sogenannten Infields, dem Bereich vor den Hauptbühnen, sei sehr emotional gewesen. Die offiziell 75 000 Festivalbesucher zahlen in diesem Jahr ihre Speisen und Getränke auf dem Gelände bargeldlos.

Auf dem Festivalgelände wird derzeit auch die sechssteilige RTL+-Serie „The Legend of Wacken“ gedreht. Die von Florida Film entwickelte fiktionale Serie ist den Angaben zufolge inspiriert von wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Festivalgründer Jensen und Holger Hübner. In den Hauptrollen sind Charly Hübner (als Hübner) und Aurel Manthei (Jensen) zu sehen, die jüngeren Versionen der beiden verkörpern Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen. Die Serie soll 2023 beim Streamingdienst RTL+ laufen.