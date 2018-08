Kleve: alte Fenster restaurieren und erhalten

Kleve Der Klever Restaurator und OK-Politiker Clemens Giesen appelliert alte oder denkmalwerte Häuser richtig zu sanieren: Vor allem die öffentliche Hand stehe in der Pflicht. Gerade bei der anstehenden Sanierung des Stein-Gymnasiums.

Clemens Giesen steht vor einem mächtigen Klinkerbau an der Ringstraße in Kleve. Die dunkelroten Steine sind aufwendig in Vor- und Rücksprünge gesetzt, der Sandsteinsockel ist mannshoch, Sandstein umrandet das Portal. Es ist ein stattliches öffentliches Gebäude, das die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges überdauert hat und das jetzt mit etwas Abstandsgrün im schrägen Winkel abseits zur Straße steht. Heute ist dort die Staatsanwaltschaft Kleve untergebracht. „Das ist ein prägnanter Art-Deco-Bau, fast komplett im Ursprungszustand“, sagt Giesen und blickt am Haus entlang. Es geht ihm um Details, die er aufzeigen möchte. „Da hat mal jemand die Fenster saniert, er hat das sogar vergleichsweise aufwendig gemacht, mit zweiflügligen Fenstern und einem Oberlicht – und trotzdem ist es falsch, was gemacht wurde“, sagt Giesen. Tatsächlich sind in den beiden oberen Stockwerken die Fenster deutlich kleinteiliger, nehmen die aufwendige Klinkerung auf und betonen die Horizontale, was den Bau etwas streckt. Die unteren Fenster mit den beiden Flügeln bewirken genau das Gegenteil.