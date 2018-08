Jungkaninchen-Schau in Bedburg-Hau

40 Jahre Kaninchen-Schau in Bedburg-Hau

Bereits zum 40. Mal findet die Kaninchen-Schau in Hau an der Funkturmstraße statt. 229 Kaninchen aus unterschiedlichen Farbenschläge und Rassen werden gezeigt. Besonders freut man sich in Hau auf die Holländischen Zuchtfreunde, die zum 30. Mal dabei sind und mit 80 Tieren die Schau bereichern.