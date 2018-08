ISAR Germany übt mit Kalkarer Feuerwehr

Übung in Kalkar

Kalkar Erstmals taten sich die I.S.A.R. Germany und die Freiwillige Feuerwehr Kalkar für eine geprobte Vermisstensuche zusammen – mit Erfolg. Ein gutes Zeichen für den Ernstfall.

Die langjährigen Feuerwehrmänner Michael und Rainer Vogt (letzterer ist auch I.S.A.R. Germany Mitglied) hatten sich als Einsatzszenario einen Vermisstenfall ausgedacht und lebensecht umgesetzt. „Eine verwirrte Frau aus einem Seniorenwohnsitz in Kalkar wird vermisst“ hieß es in der Alarmierungsmeldung zur Übung.

Einsatzleiter Christian Umbach von der Feuerwehr Kalkar meisterte die Vermisstensuche mit Umsicht und Weitblick. Erst wurde die unmittelbare Umgebung und später auch noch ein größeres Wald- und Teichgebiet von den Feuerwehrleuten zu Fuß abgesucht. Zeitgleich wurde vom Einsatzleiter der Feuerwehr das Team von I.S.A.R. Germany mit der so genannten biologischen Ortung, sprich: mit den Vermisstenspürhunden hinzugezogen.

Der I.S.A.R. Germany Gruppenführer Norbert Helpenstein war mit einem Teil seines Teams innerhalb von Minuten ebenfalls am Einsatzort in Kalkar, um dort die Suche der Feuerwehr mit dem I.S.A.R. Germany-Team – Hundeführerin Anke Gellert-Helpenstein, Maschinist (Fahrer) Burkhard Zingraf sowie den beiden Hunden Aszda (X-Herder) und QashQai (Bouvier) – zu unterstützen. Vor Ort angekommen wurde der speziell zur Vermisstensuche ausgebildete Mantrailerhund QashQai mittels eines Geruchsstoffs (Kleidungsstück) der „Vermissten“ angesetzt und führte das Suchteam nach 20 Minuten zu einer Brücke, an der die „Vermisste“ aufgespürt werden konnte.