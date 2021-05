Ehrenamt in Mettmann : Mettmanner Feuerwehr will um neue Freiwillige werben

Mettmann „Retten, löschen, bergen“ lautet das Motto der Feuerwehr. Der Einsatz der Freiwilligen schützt Mettmann abends und an Wochenenden. Doch werktags arbeiten viele Kräfte außerhalb. Deshalb sollen nun zusätzliche Helfer gesucht werden.

Tragende Säule des Feuerwehr- und Rettungsdienstes seien die Ehrenamtler, wie Feuerwehrchef Marco Zerweis sagte. Bei Einsätzen am Abend oder in der Nacht stehen sie in der Regel zur Verfügung. Doch viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten nicht in Mettmann – und fehlen daher tagsüber. „Um das Ehrenamt in der Feuerwehr zu stärken, brauchen wir unter anderem die professionelle Unterstützung aus dem Hauptamt und finanzielle Mittel“, erklärte Zerweiss. Eine sachgerechte Ausstattung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr sei ebenso wichtig, wie eine ordentliche Unterkunft.