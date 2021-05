Schule in Mettmann : Das KHG überzeugt beim Europalauf mit Sport und Grips

Mettmann Kein großer Sport-Event – sondern Laufen auf eigene Faust, nur unter Kontrolle einer Lauf App. 538 Mädchen und Jugend des Konrad-Heresbach-Gymnasiums nahmen am Europalauf teil.

538 Mädchen und Jugend des Konrad-Heresbach-Gymnasiums nahmen am „Europalauf“ den Sportvereins me-sport teil. Dabei kam es nicht nur darauf an, möglichst schnell zwei oder fünf Kilometer zurück zu legen. Klassenweise suchten sich die Schüler außerdem jeweils ein europäisches Land aus, zu dem sie eine Präsentation erarbeiteten. So gab es eine clevere Verbindung zwischen der Lernarbeit am Computer und der Bewegung in der Natur. Die Klasse 7b hat nach Meinung einer Jury dabei die beste Präsentation erstellt. Sie wird in der Königshofgalerie zu seien sein. Die zugehörige Urkunde wurde der Schulleitung jetzt übergeben.