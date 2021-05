Soziales in Mettmann : Seniorenarbeit Mettmann stützt sich aufs Ehrenamt

Mettmann Der Sozialausschuss debattiert heute über die Jahresberichte der Initiativen. In Mettmann-West fehlt ein Anschlussprojekt. Und städtische Gelder könnten großzügiger fließen.

Wenn Robert Güde von der Caritas in Mettmann Süd außerplanmäßig und ohne Zeitdruck zu einem Gespräch bereitsteht oder den Bücherschrank öffnet. Wenn Susann Ribbert vom Begegnungszentrum des Deutschen Roten Kreuzes, DRK, das Sorgentelefon bedient oder Hans Duncker von der Arbeiterwohlfahrt den Senioren in Mettmann nicht bloß ein warmes Essen vor die Tür stellt, sondern manchmal der einzige Kontakt an diesem Tag ist – und natürlich für ein Schwätzchen bleibt – dann lässt sich all das nur sehr schwer in „Verwendungsnachweisen“ aufführen. Auf eben jenen aber beruhen die Berichte, die der Mettmanner Sozialschuss im Rahmen seiner Sitzung heute Abend in der Neandertalhalle diskutieren wird. Die nüchternen Aufzählungen geben in keiner Weise wieder, was das Engagement dahinter für Mettmanns Senioren bedeutet. Knapp 30.000 Kontakte – ob persönlich oder telefonisch – meldet allein die Initiative „Wir im Quartier“, zu der sich fünf Begegnungsstätten in Mettmann zusammengeschlossen haben.