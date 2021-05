Lank-Latum : Polizei sucht weiter nach 85-jähriger Seniorin

Lank-Latum Seit Samstag ist die demente Frau verschwunden. Hinweise, dass sie sich in Wesel aufhalten könnte, haben sich nicht bestätigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

(RP) Die Polizei fahndet weiter mit starken Kräften nach der 85-jährigen Anna Margarete. Die demenzkranke Seniorin verließ nach derzeitigen Erkenntnissen ihre Anschrift "Am Wasserturm" in Meerbusch am Samstagnachmittag (22.05.) und kehrte bislang nicht zurück. Auch neuerliche Suchmaßnahmen mit Hubschrauber und Spürhunden ergaben bisher keine Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten. Die Polizei bittet deshalb nochmals um die Mithilfe der Bevölkerung. Die 85-Jährige hat kurze graue Haare, trägt eine graue Jeans sowie einen grauen Pullover mit weißen Streifen, eine beige Strickjacke und eine Brille. Die Seniorin könnte sich mittlerweile in hilfloser Lage befinden und orientierungslos sein. Ein Foto der Gesuchten findet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/meerbusch-vermisste-seniorin.