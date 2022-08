Heavy-Metal-Festival : Wacken Open Air 2023 nach fünf Stunden ausverkauft

Wacken Das Wacken Open Air ist gerade erst vorbei, aber die Fans scheinen sich schon auf das nächste Jahr zu freuen. Bereits fünf Stunden nach dem Start des Vorverkaufs für das Heavy-Metal-Festival 2023 waren alle 80.000 Tickets verkauft.

Dies teilte der Veranstalter des Wacken Open Air (W:O:A) am Montagmorgen mit. Der Verkauf sei am Sonntag um 20 Uhr gestartet, bereits nach fünf Stunden sei die gesetzte Marke von 80.000 Tickets erreicht worden. Ein Restkontingent an Karten wird den Angaben zufolge noch für die offiziellen Reisepartner des W:O:A zurückgehalten.