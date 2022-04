Kriegerdenkmal in Kalkar : Pazifist Porwol muss erneut vor Gericht

Kalkar/Kleve Wilfried Porwol hat mehrfach das Kalkarer Kriegerdenkmal, auf dem ein Zitat aus Hitlers „Mein Kampf“ steht, „künstlerisch umgestaltet“. Deshalb muss er jetzt erneut vor Gericht.

Einmal mehr muss sich Wilfried Porwol, Aktionskünstler und Pazifist aus Kleve, für seine Malereien am Kalkarer Kriegerdenkmal vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Kleve befasst sich damit am Mittwoch, 11. Mai, ab 12.45 Uhr im Saal A1/Erdgeschoss. Wer den Aktivisten vorher schon sprechen oder ihm zuhören möchte, kann sich ab 11.45 Uhr am Aufgang zur Burg einfinden, wo wie immer der Hauptbetroffene selbst und Sympathisanten der Friedensbewegung mit Bannern stehen werden. Den letzten Anlass, den Pazifisten in Sachen Kriegerdenkmal zu erleben, hatte eine von ihm selbst angestrengte Klage gegeben. Darin hatte er sich erfolgreich gegen einen Strafbefehl der Stadt Kalkar gewandt und Recht bekommen. Allerdings nicht, weil es rechtens wäre, Peace-Zeichen und pinkelnde Hunde auf Denkmäler zu sprühen, sondern weil die Stadt es versäumt hatte, Porwol genügend Zeit einzuräumen, den Schaden wieder zu beseitigen. Die professionelle Reinigung musste er deshalb einmal nicht zahlen.