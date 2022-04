Landschaften der Veluwe : Grenzenloser Blick ins Land

Richard Burnier (Den Haag 1826 bis 1884 Düsseldorf) malte die Wotanseichen bei Wolfheze um 1850. Foto: Matthias Grass

Kleve Die Gemälde von Barend Cornelis Koekkoek sind derzeit in Kasteel Doorwerth zu sehen. Das Malerpalais zeigt Landschaftsgemälde aus dem Museum Veluwezoom aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und Bilder aus der eigenen Sammlung.

Die Füße eng beieinander über kreuz gestellt, den Stab quer vor dem Körper steht der Schäfer in rotem Wams auf einem schmalen Trampelpfad und achtet auf seine Herde. Links liegt ein Graben, dahinter dunkel über mächtigen Stämmen mehrere Eichenbäume. Hinter dem Schäfer reckt ein alter Baum seine blattlosen Äste gen Himmel, über dessen Blau sich weißgraue Wolken türmen. Im Vordergrund probieren die Schafe das struppige Gras des Geestbodens. 1850 malte Richard Burnier die Szene bei Wolfheze am Rande der Veluwe hinter Arnheim.

Es sind nicht irgendwelche Eichen, die dort am Rande stehen: Hier, an den Wotanseichen, die heute Naturmonument sind (so die künstlerische Leiterin des Hauses Koekkoek, Ursula Geisselbrecht-Capecki) wurden Künstler in die Gruppe derer aufgenommen, die hier in der Landschaft ein neues Leben und die Motive für ihre Malerei suchten. Wo man sich von den Malern im französischen Barbizon, deren „Malerschule“ die „Paysage (Malerei) intime“ pflegten, die den Impressionismus vorbereitete, anregen ließ: Die Barbizonniers nutzten die Moderne, setzten sich in die Eisenbahn und fuhren hinaus in die Natur zu malen. Sie beeinflussten auch die Worpsweder und nicht zuletzt die Niederländer. Der Autodidakt Johannes Warnardus Bilders gründete bei Oosterbeek eine ähnliche Malerkolonie: Denn auch die Verluwe wurde jetzt mit der Bahn von Arnheim erschlossen, eine kleine Station steht bis heute in Wolfheze. Einige dieser „Kolonisten“ besuchten auch Kleve, als der große Landschaftsmaler Barend Cornelis Koekkoek noch lebte, sie malten aber vor allem die Flussauen des Nederrijn, die Kiefernwälder und die Heide rund um Oosterbeek, Wolfheze, Renkum und Helsum und nicht zuletzt am Kasteel Doorwerth, wo das heutige Museum ist.

Johannes Warnardus Bilders, 1811 in Utrecht geboren und 1890 in Oosterbeek gestorben, malte die romantische Szene mit der Brücke unter Bäumen. Er war der Begründer der Künstlerkolonie rund um Oosterbeek. Foto: Matthias Grass

Dessen Sammlung macht jetzt Station in Kleve, im Malerpalais Haus Koekkoek, während Koekkoeks Kostbarkeiten in Doorwerth zu sehen sind. Beides ist Landschaftsmalerei vor allem des 19. Jahrhunderts. Wobei die Sammlung von Haus Doorwerth bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts reicht. Jetzt zeigt das Haus Koekkoek 60 Bilder von 31 Malern in seinen Salons und in der Beletage, angereichert mit Leihgaben und Gemälden aus der eigenen Sammlung.

Wie eben dem Bild von Burnier, der weiland vom ersten Museumsdirektor Friedrich Gorissen angekauft und später bei der Versteigerung seines Nachlasses an die Volksbank kam, die es jetzt ins Haus Koekkoek gab. Burnier, in Den Haag geborener Sohn von Schweizer Hugenotten, studierte 1850, als das Bild datiert ist, noch bei Johann Wilhelm Schirmer und Andreas Achenbach an der Düsseldorfer Kunstakademie. Burnier besuchte nicht nur die Kolonie in der Veluwe, sondern auch Barbizon und wird später der Haager und der Düsseldorfer Schule zugerechnet.

„Das gemeinsame Ausstellungsprojekt verbindet zwei Museen für Landschaftsmalerei und erinnert an die Pioniere Barend Cornelis Koekkoek und Johannes Warnardus Bilders, die auf deutscher und niederländischer Seite auszogen, Rhein, Maas und Waal und die Landschaft vor Ort zu malen“, sagt Ursula Geisselbrecht. Beide Museen haben ihre Bilder ausgetauscht, so dass die grenzenlose Landschaft an Rhein und Waal mit den Augen der Künstler des 19. Jahrhunderts gesehen werden könne. „Die historischen Verbdinungen zwischen den Malereschulen Kleve und Oosterbeek werden wiederbelebt“, sagt sie.

Spannend zeigt die Ausstellung, die sich im Haus Koekken eben auf die Oosterbeeker Kolonie konzentriert, wie verschieden der Blick auf die Natur, auf die Bäume und Tiere und vor allem auf die Landschaft, auf geschwungene Hohlwege unter starken Bäumen und immer wieder auf den trägen Fluss in der Niederung in den verschiedenen Jahrzehnten interpretiert wird. Wie immer wieder die Wotanseichen auftauchen oder Waldarbeiter, die die schlanken hohen Kiefern fällen. Wie der Strich mehr ins Impressionistische geht wie bei Caral Bernardus Dankmeijer, oder schon ins 20. Jahrhundert weisen wie bei Barend Ferweda, dessen Wotanseichen so ganz anders aussehen als die bei Burnier. Antoon Markus wagt schließlich den großen Blick in die Weite der Landschaft vom Duno-Berg auf Arnheim.