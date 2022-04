Gegen Wolfspolitik in NRW : Demo mit Schafen und Pferden in Kleve

Kleve Die Demonstranten wollten in der Innenstadt ein Zeichen gegen die aktuelle Wolfspolitik setzen – und zogen mit ihren Tieren durch die Klever Innenstadt.

Die Ordnungshüter haben schon so manche Demonstration durch die Klever Innenstadt begleitet. An der Seite von Schafen und Pferden standen sie dabei wohl aber in den den wenigsten Fällen. Das war am Freitag anders: Hier machte eine Gruppe auf sich aufmerksam, die Kritik an der derzeitigen Wolfspolitik übt. Mitorganisiert hat die Demonstration Georg Cluse. „Die Diskussion um den Wolf ist mittlerweile sehr verfahren“, sagte Cluse auf dem Koekkoekplatz, auf dem sich die Demonstranten zur Auftaktveranstaltung sammelten, ehe sie gemeinsam mit ihren Tieren die Fußgängerzone hinauf zum Elsabrunnen zogen. „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem jeder nur noch auf seiner Meinung verharrt“, sagte Cluse.